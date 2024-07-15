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Радий Хабиров поручил экстренно помочь району Башкирии, где размыло плотину

Радий Хабиров поручил экстренно помочь району Башкирии, где размыло плотину

14:00, 15 июл 2024

В Зилаирском районе Башкирии произошла чрезвычайная ситуация, вызванная размывом плотины на реке Кана. Об инциденте доложил глава местной администрации Борис Мелкоедов на экстренном совещании. Несмотря на то, что процесс разрушения находился под контролем и не привел к подтоплению близлежащих территорий, ситуация осложнилась повреждением мостового перехода.

Стихия нанесла удар по одной из опор моста, что вынудило власти временно закрыть проезд. Глава Башкирии Радий Хабиров, оценив масштаб происшествия, поручил своим подчиненным мобилизовать все силы и ресурсы для оказания помощи районным властям в ликвидации последствий стихийного бедствия.

«Есть ситуации, когда необходимо отложить все остальные дела и сосредоточиться на решении первоочередных задач. Эта ситуация — одна из них. Сделайте все возможное, чтобы стабилизировать обстановку и восстановить инфраструктуру», — подчеркнул руководитель региона, обращаясь к своим подчиненным.
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Автор: Алия Карачурина
Теги: Зилаирский район происшествия Хабиров Радий Фаритович
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