Глава Башкирии поручил предотвратить «большую беду» в Учалах

14:12, 15 июл 2024

Глава Башкортостана Радий Хабиров выразил серьезную обеспокоенность состоянием водоснабжения в городе Учалы. После рабочей поездки в этот башкирский город, он созвал экстренное совещание в Центре управления республикой, на котором обозначил проблему как критическую.

«Главная проблема, которая грозит нам серьезными последствиями, — это их водопровод. Он единственный, без резервных источников. В любой момент Учалы могут остаться без воды», — заявил Хабиров.

«Специалисты предупреждают, что следующей зимой ситуация может стать катастрофической. Я не сгущаю краски, я знаю, что это реально», — добавил глава региона.

Он подчеркнул, что, несмотря на выделенное финансирование, проблема остается нерешенной.

По данным муниципалитета, в случае аварии на единственном водоводе город окажется в крайне тяжелом положении. Радий Хабиров поручил ответственным лицам в срочном порядке разработать план действий по предотвращению надвигающегося кризиса.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Glavarb.ru