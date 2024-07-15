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Глава Башкирии поручил предотвратить «большую беду» в Учалах

Глава Башкирии поручил предотвратить «большую беду» в Учалах

14:12, 15 июл 2024

Глава Башкортостана Радий Хабиров выразил серьезную обеспокоенность состоянием водоснабжения в городе Учалы. После рабочей поездки в этот башкирский город, он созвал экстренное совещание в Центре управления республикой, на котором обозначил проблему как критическую.

«Главная проблема, которая грозит нам серьезными последствиями, — это их водопровод. Он единственный, без резервных источников. В любой момент Учалы могут остаться без воды», — заявил Хабиров.

Он подчеркнул, что, несмотря на выделенное финансирование, проблема остается нерешенной.
«Специалисты предупреждают, что следующей зимой ситуация может стать катастрофической. Я не сгущаю краски, я знаю, что это реально», — добавил глава региона.

По данным муниципалитета, в случае аварии на единственном водоводе город окажется в крайне тяжелом положении. Радий Хабиров поручил ответственным лицам в срочном порядке разработать план действий по предотвращению надвигающегося кризиса.

Радий Хабиров поручил экстренно помочь району Башкирии, где размыло плотину

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Glavarb.ru
Теги: Учалы Хабиров Радий Фаритович
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