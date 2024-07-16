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В Башкирии предложили снизить пенсионный возраст для женщин-госслужащих

В Башкирии предложили снизить пенсионный возраст для женщин-госслужащих

22:05, 16 июл 2024

Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан выступило с инициативой снизить пенсионный возраст для женщин, занимающих государственные и муниципальные должности. Соответствующий проект поправок в федеральный закон «О страховых пенсиях» направлен в Совет законодателей России для рассмотрения.

В настоящее время наблюдается неравенство в пенсионном обеспечении женщин-чиновниц по сравнению с другими категориями трудящихся. С 2023 года мужчины-госслужащие выходят на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет. Однако с 2024 года пенсионный возраст для женщин, занятых на государственной службе, постепенно повышается, достигая 63 лет в 2026 году.

Такое положение дел, по мнению башкирских депутатов, противоречит Конституции Российской Федерации, гарантирующей равенство прав и свобод граждан независимо от рода деятельности. В связи с этим законодатели республики предлагают внести поправки в федеральный закон, установив для женщин-чиновниц право назначения пенсии по старости в 60 лет, как и для остальных женщин в стране.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: курултай пенсии
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