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В Башкирии введут новые штрафы

В Башкирии введут новые штрафы

10:54, 16 сен 2024

Власти Башкирии готовятся ввести штрафы за неисполнение решений Главы республики, принятых в рамках режима базовой готовности. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях рассмотрят депутаты Госсобрания уже 18 сентября.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев подчеркнул, что законопроект разработан в соответствии с указом президента РФ, направленным на обеспечение безопасности населения и территории, а также удовлетворение потребностей вооруженных сил.

«В республике действует режим базовой готовности, усилены меры охраны общественного порядка и объектов жизнеобеспечения. Координирует эту работу республиканский оперативный штаб во главе с Главой Башкортостана. Решения штаба обязательны к исполнению. Законопроект вводит санкции за их неисполнение. Административная ответственность будет иметь дисциплинирующий эффект», — пояснил спикер парламента.

Согласно проекту закона, неисполнение или нарушение решений Главы республики (оперативного штаба) повлечет за собой штраф: для граждан — от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей.

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Автор: Алия Карачурина
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