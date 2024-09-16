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Глава Башкирии поручил уволить начальника МУП «САХ»

Глава Башкирии поручил уволить начальника МУП «САХ»

14:23, 16 сен 2024

В правительстве Башкирии разгорелся настоящий скандал из-за неудовлетворительной уборки мусора в Октябрьском районе Уфы. Глава республики Радий Хабиров обрушился с критикой на ответственное за это муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство по уборке города», заявив, что поток жалоб от жителей не прекращается.

Премьер-министр Андрей Назаров попытался оправдаться, сославшись на частую смену руководства МУПа — за последнее время кресло директора занимали уже три человека. Однако Хабирова это не убедило. Он потребовал решительных действий, призвав «давить на региональных операторов» и не бояться кадровых перестановок.

«Меняйте тогда руководителя и все. Если надо, четвертого», — отрезал глава Башкирии.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда «Спецавтохозяйство» попадает под огонь критики. В январе этого года мэр Уфы уже высказывал претензии к предприятию из-за проблем с уборкой снега. Тогда его возглавлял Арсен Латыпов, который впоследствии перешел на работу в администрацию города. С тех пор в МУПе началась реорганизация, и сейчас, согласно данным «Контур. Фокус», им руководит Рамис Зиакаев, ранее занимавший должность заместителя директора.

До прихода в «Спецавтохозяйство» Зиакаев работал в других муниципальных и государственных предприятиях, связанных с коммунальным хозяйством. Остается надеяться, что новый руководитель сможет навести порядок в сфере уборки мусора и удовлетворить требования жителей Октябрьского района. В противном случае, как дал понять Хабиров, его также ждет отставка.

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Автор: Алия Карачурина
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