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Курение вейпов и кальянов в Башкирии теперь наказуемо

Курение вейпов и кальянов в Башкирии теперь наказуемо

14:48, 18 сен 2024

В Башкирии принят новый закон, ужесточающий правила курения в общественных местах. Теперь под запретом не только традиционные сигареты, но и электронные сигареты, вейпы и кальяны.

Госсобрание — Курултай Республики внесло поправки в Кодекс об административных правонарушениях, приравняв употребление никотинсодержащей продукции и кальяна к курению табака. За нарушение запрета предусмотрены штрафы: 500 рублей за первое нарушение и 1000 рублей за повторное.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, новый закон призван защитить граждан от пассивного курения, особенно в молодежной среде, где электронные сигареты и вейпы пользуются большой популярностью.

«Несмотря на существующие запреты, пользователи этих устройств могли безнаказанно курить практически везде, подвергая опасности окружающих», — отметил он.

Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования, после подписания главой республики.

  • Ранее мы сообщали, что в Башкирии ввели штрафы за курение кальяна в парках и остановках.
Автор: Вадим Рудаков
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