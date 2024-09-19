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Глава Чишминского района Башкирии уходит в отставку, но готовится к возвращению

Глава Чишминского района Башкирии уходит в отставку, но готовится к возвращению

14:37, 19 сен 2024

Глава администрации Чишминского района Башкирии Ришат Мансуров объявил о своей отставке в связи с истечением срока контракта. Однако, это не означает его окончательный уход с политической арены района.

Мансуров, опытный управленец, ранее возглавлявший Федеральную противопожарную службу в республике, не планирует оставаться в стороне. Он подтвердил свое намерение участвовать в предстоящем конкурсе на замещение должности главы администрации, который будет объявлен до 15 октября.

Это не первый раз, когда Мансуров покидает свой пост. В августе 2022 года он уже уходил в отставку, но затем успешно вернулся на должность главы района по итогам конкурса.

Временно исполнять обязанности руководителя муниципалитета будет первый заместитель Мансурова, Эрнест Каримов, который также возглавляет управление сельского хозяйства.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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