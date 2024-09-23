Госкомитет по тарифам Башкирии покинул руководитель Светлана Бурдюк

14:19, 23 сен 2024

Светлана Бурдюк, возглавлявшая Государственный комитет по тарифам республики с 2017 года, объявила о своем уходе. Новость прозвучала на оперативном совещании правительства 23 сентября.

Глава республики Радий Хабиров заверил, что уход Бурдюк был добровольным и поблагодарил ее за многолетнюю службу. Он подчеркнул, что работа комитета всегда была на высоком уровне и выразил уверенность в том, что кадровая перестановка не повлияет на его эффективность. И. о. госкомитета назначен Наиль Шарафутдинов, ранее занимавший должность заместителя председателя.

Светлана Бурдюк посвятила Госкомитету по тарифам более 13 лет своей жизни. Начав с должности начальника отдела, она постепенно поднималась по карьерной лестнице, став заместителем председателя, а затем и возглавив ведомство.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Светлана Бурдюк / Vk.com