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Хабиров потребовал срочно подключить отопление в районах Башкирии

Хабиров потребовал срочно подключить отопление в районах Башкирии

14:56, 07 окт 2024

Сегодня на правительственном совещании глава Башкирии Радий Хабиров выступил с жёстким требованием к главам муниципалитетов касательно подачи тепла в дома жителей республики. Глава Башкортостана особо подчеркнул персональную ответственность руководителей районов за своевременное исполнение данных поручений.

Согласно последним данным профильных ведомств, в ходе предсезонных проверок специалисты выявили 660 различных нарушений в системах теплоснабжения. Коммунальным службам удалось оперативно устранить большинство неполадок — 528 нарушений уже ликвидировано. Однако остаются нерешёнными ещё 132 проблемы, требующие незамедлительного вмешательства.

Наиболее сложная ситуация сложилась в пяти районах республики: Абзелиловском, Альшеевском, Стерлитамакском, Федоровском и Хайбуллинском. Именно здесь зафиксировано наибольшее количество технических проблем, препятствующих нормальному началу отопительного сезона.

Для контроля над ситуацией руководство республики потребовало от глав всех муниципальных образований предоставить детальные отчёты о текущем положении дел и принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков до конца текущего дня.

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Автор: Алия Карачурина
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