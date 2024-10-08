Глава Башкирии подписал указ о призывных комиссиях

19:19, 08 окт 2024

Республика Башкортостан готовится к проведению очередного осеннего призыва. Ключевым этапом подготовки стало формирование призывных комиссий на всех уровнях — от республиканского до муниципального. Соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров.

Особое внимание в документе уделено структуре и составу республиканской призывной комиссии. Координацию её работы возьмёт на себя лично глава республики Радий Хабиров. Его ближайшим помощником в этом процессе станет военный комиссар Башкортостана Михаил Блажевич, назначенный заместителем председателя комиссии.

В состав комиссии вошли представители ключевых ведомств региона: военного комиссариата, министерств образования и науки, здравоохранения, а также министерства семьи, труда и социальной защиты населения. Среди важных участников комиссии — фельдшер центра военно-врачебной экспертизы Елена Андреева, военный инспектор Тимофей Азаров и начальник центра военно-врачебной экспертизы Арсланбек Муталипов.

Для обеспечения бесперебойной работы призывных комиссий создан резервный состав. Его возглавил исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов.

Важной частью указа стал утверждённый перечень медицинских организаций, которые получили полномочия на проведение медицинского освидетельствования призывников.

Автор: Алия Карачурина