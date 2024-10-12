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Глава Башкирии вошел в Совет при президенте РФ по развитию спорта

Глава Башкирии вошел в Совет при президенте РФ по развитию спорта

20:38, 12 окт 2024

В рамках обновления состава Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта произошли существенные изменения. Президент РФ внес корректировки в указ, расширив круг участников этого консультативного органа.

Среди новых лиц в Совете — руководители нескольких регионов страны, включая главу Башкортостана Радия Хабирова. Также в состав вошли представители крупного бизнеса и спортивных федераций. Особо стоит отметить включение главы РЖД, недавно занявшего пост президента объединенной Федерации гимнастики России.

Одновременно с пополнением Совета новыми членами, ряд прежних участников покинули его ряды. Среди выбывших — известный тренер по художественной гимнастике, несколько губернаторов и федеральных чиновников.

Данный орган играет важную роль в координации усилий различных структур по реализации государственной политики в сфере спорта и организации спортивных мероприятий.

Автор: Вадим Рудаков
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