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Владимир Путин пообщался с уфимцами вне протокола

Владимир Путин пообщался с уфимцами вне протокола

14:15, 18 окт 2024

В Уфе вечером 17 октября президент Российской Федерации Владимир Путин совершил незапланированную остановку своего кортежа в центре города.

Очевидцы не упустили возможность запечатлеть исторический момент на видео. Кадры, на которых глава государства общается с горожанами, моментально разлетелись по социальным сетям и Telegram-каналам.

Встреча президента с уфимцами прошла в теплой и непринужденной атмосфере. Жители столицы Башкирии не скрывали своего воодушевления, выражая благодарность Владимиру Путину за его деятельность на посту главы государства. В свою очередь, президент высоко оценил развитие Уфы и Башкирии в целом, отметив потенциал региона.

Визит Владимира Путина в Уфу связан с открытием XII Международного форума «Россия — спортивная держава». Примечательно, что именно столица Башкортостана впервые была выбрана местом проведения этого мероприятия по личному решению президента.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что форум собрал около пяти тысяч участников из десятков стран мира. Первый день форума традиционно прошел при непосредственном участии президента России.

Автор: Алия Карачурина
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа Путин Владимир Владмирович
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