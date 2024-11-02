Участники СВО в Башкирии освобождены от пеней за ЖКХ

17:53, 02 ноя 2024

В Башкортостане расширили меры поддержки для семей участников специальной военной операции. Глава республики подписал указ, уточняющий порядок освобождения от пеней за коммунальные платежи.

Документ вносит изменения в ранее принятый указ № УГ-919 от 6 декабря 2022 года. В обновленной версии четко определены категории граждан, которые могут воспользоваться данной льготой.

Кто может не платить пени:

• Военнослужащие-контрактники — на весь период действия контракта

• Члены семей участников СВО — во время прохождения их родными военной службы

• Семьи военнослужащих, признанных безвестно отсутствующими — до момента признания их умершими согласно законодательству РФ

Важно отметить, что льгота распространяется на все виды коммунальных платежей, включая:

• Плату за жилое помещение

• Коммунальные услуги

• Взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома

Текст указа официально опубликован на правовом портале Республики Башкортостан и уже вступил в силу.

Читайте также: Участники СВО из Башкирии будут освобождены от транспортного налога еще на год

Автор: Семен Подгорный