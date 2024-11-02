Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
logtype

Участники СВО в Башкирии освобождены от пеней за ЖКХ

Участники СВО в Башкирии освобождены от пеней за ЖКХ

17:53, 02 ноя 2024

В Башкортостане расширили меры поддержки для семей участников специальной военной операции. Глава республики подписал указ, уточняющий порядок освобождения от пеней за коммунальные платежи.

Документ вносит изменения в ранее принятый указ № УГ-919 от 6 декабря 2022 года. В обновленной версии четко определены категории граждан, которые могут воспользоваться данной льготой.

Кто может не платить пени:

• Военнослужащие-контрактники — на весь период действия контракта
• Члены семей участников СВО — во время прохождения их родными военной службы
• Семьи военнослужащих, признанных безвестно отсутствующими — до момента признания их умершими согласно законодательству РФ

Важно отметить, что льгота распространяется на все виды коммунальных платежей, включая:
• Плату за жилое помещение
• Коммунальные услуги
• Взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома

Текст указа официально опубликован на правовом портале Республики Башкортостан и уже вступил в силу.

Участники СВО из Башкирии будут освобождены от транспортного налога еще на год

Читайте также:

Участники СВО из Башкирии будут освобождены от транспортного налога еще на год
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Путин подписал указ о выплатах семьям погибших сотрудников Следственного комитета в зоне СВО
Политика в Башкирии
Путин подписал указ о выплатах семьям погибших сотрудников Следственного комитета в зоне СВО
Стала известна приятная новость для семей с детьми
Россия/мир
Стала известна приятная новость для семей с детьми
Участники СВО из Башкирии будут освобождены от транспортного налога еще на год
Человек и закон в Башкирии
Участники СВО из Башкирии будут освобождены от транспортного налога еще на год
30 тысяч рублей с нового года: Глава Башкирии подписал указ
Политика в Башкирии
30 тысяч рублей с нового года: Глава Башкирии подписал указ


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok