В России женщинам-чиновницам снизят возраст выхода на пенсию

11:53, 06 ноя 2024

Совет законодателей РФ поддержал инициативу Башкирии о снижении пенсионного возраста для женщин на государственной службе до 60 лет.

Совет законодателей Российской Федерации одобрил проект федерального закона, разработанный Государственным Собранием — Курултаем Республики Башкортостан. Документ, получивший рекомендацию к внесению в Государственную Думу, затрагивает важный социальный вопрос — пенсионное обеспечение женщин в сфере государственного и муниципального управления.

На данный момент в России действует общий порядок назначения страховой пенсии по старости: для женщин — с 60 лет, для мужчин — с 65 лет. Однако для женщин-госслужащих установлен особый график: в 2024 году они могут выйти на пенсию в 61 год, в 2025 году — в 62 года, а с 2026 года — в 63 года.

По словам председателя Госсобрания-Курултая РБ Константина Толкачева, существующие различия противоречат Конституции РФ. Основной закон страны гарантирует равенство прав и свобод граждан независимо от их должностного положения, а также социальное обеспечение по возрасту.

Новый законопроект предусматривает единый возраст выхода на пенсию — 60 лет для всех женщин, включая тех, кто занимает муниципальные и государственные должности, а также должности государственной муниципальной и гражданской службы.

Автор: Семен Подгорный