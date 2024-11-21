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Прямая линия с Радием Хабировым: три способа задать вопрос главе Башкирии

Прямая линия с Радием Хабировым: три способа задать вопрос главе Башкирии

11:41, 21 ноя 2024

Жители Башкирии получат возможность напрямую пообщаться с руководителем региона. Радий Хабиров проведёт прямую линию 3 декабря. Начало трансляции запланировано на 19:00.

Прямой эфир будет доступен сразу на семи медиаплощадках. В их число вошли телеканалы БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям» и UTV, а также радиостанция «Юлдаш».

Для удобства жителей трансляцию организуют и в социальных сетях. Следить за общением можно будет через официальные страницы главы региона во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Направить своё обращение руководителю республики можно тремя способами. Первый – через специальный Telegram-бот «Прямая линия Главы Башкортостана». Второй способ – воспользоваться платформой обратной связи на портале «Госуслуги». Третий вариант – оставить вопрос в специальном разделе официального сайта главы региона.

Важно: приём видеообращений завершается 2 декабря в 19:00.

Автор: Семен Подгорный
Фото: glavarb.ru
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