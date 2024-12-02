Глава района в Башкирии вернулся к работе после года службы в зоне СВО
11:29, 02 дек 2024
55-летний Юлай Ильясов, глава администрации Куюргазинского района Башкирии, снова встал у руля муниципалитета после года службы добровольцем в зоне спецоперации. Об этом сообщил и.о. главы Азамат Сайфуллин, передавая полномочия своему предшественнику.
За плечами вернувшегося руководителя — солидный послужной список. Два высших образования: авиационный инженер и юрист. В разные годы управлял молодёжной политикой республики, работал вице-мэром Уфы и даже возглавлял министерство имущественных отношений Башкирии.
В Куюргазинский район Ильясов пришёл сначала замом по экономике, а в 2019-м занял кресло главы. Осенью 2023-го добровольно отправился в зону СВО, временно передав район своему заместителю.
- Ранее мы писали о том, что Куюргазинском районе будут судить банду вымогателей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/yulay_ilyasov
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