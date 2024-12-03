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Радий Хабиров потребовал навести порядок в школьном питании Башкирии

Радий Хабиров потребовал навести порядок в школьном питании Башкирии

09:25, 03 дек 2024

В правительстве Башкирии жёсткий разговор — глава региона Радий Хабиров недоволен ситуацией со школьным питанием. Контрольное управление накопало неприятные факты, и теперь всем придётся отвечать.

На оперативке в понедельник Хабиров прямо заявил своим замам: "Так дело не пойдёт".

Главные претенденты на нагоняй — и.о. первого зама премьер-министра Урал Кильсенбаев и временный министр образования Ильдар Мавлетбердин.

Башкирия, между прочим, гремела на всю страну своими успехами в организации питания школьников. Но сейчас что-то пошло не так. Глава требует тотальной проверки качества продуктов и жёсткого соблюдения всех норм. Каждому муниципалитету придётся взять под козырёк.

"Качество и содержание — вот что реально важно", — отрезал Хабиров в конце совещания.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович школьное питание
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