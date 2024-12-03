Глава Башкирии ответит на вопросы граждан в прямом эфире: где и когда смотреть

11:36, 03 дек 2024

Радий Хабиров снова выйдет в эфир, чтобы ответить на острые вопросы жителей республики. Источники в администрации региона подтвердили — встреча с народом состоится во вторник, 3 декабря, ровно в 19:00. На связи будут журналисты, активисты и простые жители — каждый сможет задать наболевший вопрос.

В прошлый раз такой разговор с народом затянулся почти на 4 часа. Впервые для слабослышащих работал сурдопереводчик — похоже, в этот раз традицию продолжат.

О чём говорили год назад? Обсуждали грядущие выборы, готовились к юбилею столицы, решали, как помочь участникам СВО. Не обошлось и без вечной классики — дороги, пособия и прочие больные темы.

Где смотреть? Все главные телеканалы республики будут вести трансляцию: БСТ, UTV, "Вся Уфа", "Башкортостан 24", "Салям" и другие. Для продвинутых — прямой эфир запустят в соцсетях главы региона ВКонтакте и Одноклассниках.

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Автор: Семен Подгорный