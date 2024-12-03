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Премьер Башкирии Андрей Назаров сохранит свой пост

Премьер Башкирии Андрей Назаров сохранит свой пост

20:13, 03 дек 2024

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сохранит свой пост — такое решение озвучил глава региона Радий Хабиров во время прямого эфира. По его словам, действующий премьер успешно справлялся с нестандартными вызовами.

"Энергии хватает, желание есть, опыт накоплен" — так охарактеризовал Хабиров своего соратника, отметив эффективность его работы в кризисных ситуациях.

Назаров, как и всё правительство республики, находился в статусе и.о. с середины сентября — после переизбрания Хабирова на новый срок кабмин ушёл в техническую отставку. Теперь премьер получил карт-бланш на продолжение работы.

Радий Хабиров потребовал навести порядок в школьном питании Башкирии

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Андрея Назарова
Теги: Назаров Андрей
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