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«Кто-то любит чесать языками»: Глава Башкирии прокомментировал слухи о своей отставке

«Кто-то любит чесать языками»: Глава Башкирии прокомментировал слухи о своей отставке

20:20, 03 дек 2024

Радий Хабиров во время прямой линии решил раз и навсегда закрыть тему о возможном уходе с поста руководителя региона.

«Знаете, эти слухи начались еще 12 октября 2018-го. Кому-то, видимо, просто нравится чесать языками», — не стал церемониться Хабиров.

По словам Главы Башкирии, за этими разговорами могут стоять силы, которые хотят раскачать ситуацию.

«Под меня многое заточено, я работаю. А слухи — это просто часть моей работы», — отрезал Радий Хабиров.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео прямой линии
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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