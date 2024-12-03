«Где деньги, Радий?»: глава Башкирии рассказал о повышении зарплат
20:27, 03 дек 2024
Радий Хабиров во время Прямой линии решил похвастаться зарплатами в республике. По его словам, средняя зарплата жителей Башкирии составила 66 тысяч рублей — «солидная цифра, учитывая, что несколько лет назад люди и о такой сумме только мечтали».
Глава региона не стал скромничать и заявил — это реально высокая зарплата. Но главное даже не в этом. Оказывается, в республику начали подтягиваться люди из других регионов. Приезжающих больше, чем уезжающих — и это при том, что раньше все было наоборот.
Хабиров признал — удержать спецов на местах непросто. Но для бюджетников уже придумали разные плюшки и бонусы. Какие именно — глава региона не упомянул.
Читайте также:«Кто-то любит чесать языками»: Глава Башкирии прокомментировал слухи о своей отставке
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Читайте также
Политика в Башкирии
«Кто-то любит чесать языками»: Глава Башкирии прокомментировал слухи о своей отставке
Политика в Башкирии
Радий Хабиров потребовал навести порядок в школьном питании Башкирии
Политика в Башкирии
«Разговоры неуместны»: Радий Хабиров ответил критикам
Политика в Башкирии
«На селе нет больших зарплат»: Хабиров объяснил, почему доход 400 тысяч жителей Башкирии ниже границы бедности