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«Где деньги, Радий?»: глава Башкирии рассказал о повышении зарплат

«Где деньги, Радий?»: глава Башкирии рассказал о повышении зарплат

20:27, 03 дек 2024

Радий Хабиров во время Прямой линии решил похвастаться зарплатами в республике. По его словам, средняя зарплата жителей Башкирии составила 66 тысяч рублей — «солидная цифра, учитывая, что несколько лет назад люди и о такой сумме только мечтали».

Глава региона не стал скромничать и заявил — это реально высокая зарплата. Но главное даже не в этом. Оказывается, в республику начали подтягиваться люди из других регионов. Приезжающих больше, чем уезжающих — и это при том, что раньше все было наоборот.

Хабиров признал — удержать спецов на местах непросто. Но для бюджетников уже придумали разные плюшки и бонусы. Какие именно — глава региона не упомянул.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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