«Я был в шоке»: глава Башкирии рассказал о необычном сюрпризе от жены

20:41, 03 дек 2024

Жена главы Башкирии Каринэ Хабирова преподнесла мужу сюрприз, от которого он был потрясен — она тайком выучилась играть на национальном башкирском инструменте.

Видео с игрой на курае первой леди республики взорвало соцсети. На прямой линии журналисты спросили Радия Хабирова об этом случае.

«Я был в шоке! Жена постоянно куда-то пропадала, а потом достает курай и начинает играть», — рассказал глава региона.

Оказалось, что Каринэ брала уроки у Земфиры Рашитовой из группы «Хазина». По словам самой ученицы, извлекать звуки из инструмента было очень непросто, но она справилась.

«Я очень благодарен ей за такой подарок», — признался растроганный Хабиров.





Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео