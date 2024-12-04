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Глава Башкирии впервые прокомментировал дело Марзаева о взятке в 37 миллионов

Глава Башкирии впервые прокомментировал дело Марзаева о взятке в 37 миллионов

11:12, 04 дек 2024

Глава Башкирии впервые публично высказался о громком деле своего зама. На прямой линии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с Аланом Марзаевым, которого силовики взяли за взятку в 37 лямов.

«Пусть суд решает» — коротко отрезал Хабиров. По его словам, Марзаев своей вины не признает, а ситуация напоминает историю с экс-вице-премьером Беляевым.

Марзаева задержали в конце сентября. По версии следствия, он погрел руки на сотрудничестве с дорожниками — компания-подрядчик отстегнула чиновнику кругленькую сумму. Сейчас и.о. вице-премьера находится в московском СИЗО.

Кстати, на той же прямой линии Хабиров ответил и про другие уголовки против членов правительства. Глава республики заявил, что каждый случай — особый, и поблагодарил силовиков за «чистку» общества от преступников.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Хабиров Радий Фаритович Марзаев Алан Викторович
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