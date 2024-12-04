В Кигинском районе Башкирии сменился глава администрации

18:49, 04 дек 2024

Депутаты Кигинского района определились с новым руководителем. Им стал 48-летний Салават Фаткуллин, ранее работавший замглавой в соседнем Архангельском районе.

На кресло главы района претендовали двое: сам Фаткуллин и местный замглавы по социалке Петр Руднев. В итоге народные избранники отдали предпочтение варягу из Архангельского района.

Прежняя глава района Зухра Гордиенко в мае пошла на повышение — её забрали в правительство рулить республиканским минтуризмом. С тех пор район временно возглавлял первый зам Руслан Вахитов.

Новому главе достался район с населением в 17 тысяч человек и бюджетом под миллиард — 761 млн рублей на 2024 год. До этого назначения Фаткуллин занимался в Архангельском районе всем, что связано с жизнеобеспечением: от строительства до транспорта.

Сам Фаткуллин — уроженец села Старосубхангулово, за плечами три вышки: БашГУ, УГУЭС и БАГСУ. В администрации Архангельского района трудился с 2019 года.

Ранее в "Подслушано Верхние Киги" появилась информация о том, что деревне Ягуново сгорела мечеть.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Салават Фаткуллин (Фото: администрация Кигинского района / vk.com)