Жители Башкирии могут задать вопрос президенту Путину
09:15, 11 дек 2024
Готовьте ваши вопросы — скоро «прямая линия» с президентом. Владимир Путин проведёт традиционные «Итоги года» 19 декабря. Старт — ровно в полдень по Москве, сообщает портал "Новости Уфы и Башкортостана сегодня".
Правительство Башкирии уже запустило приём обращений к главе государства. Есть три способа достучаться до президента:
- Написать на сайте moskva-putinu.ru
- Позвонить на горячую линию 8-800-200-40-40
- Отправить SMS на короткий номер 04040.
Интересно, что буквально две недели назад, 3 декабря, свой марафон вопросов-ответов провёл глава Башкирии Радий Хабиров. Тогда разговор с жителями растянулся на четыре часа.
Автор: Семен Подгорный
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