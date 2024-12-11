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Жители Башкирии могут задать вопрос президенту Путину

Жители Башкирии могут задать вопрос президенту Путину

09:15, 11 дек 2024

Готовьте ваши вопросы — скоро «прямая линия» с президентом. Владимир Путин проведёт традиционные «Итоги года» 19 декабря. Старт — ровно в полдень по Москве, сообщает портал "Новости Уфы и Башкортостана сегодня".

Правительство Башкирии уже запустило приём обращений к главе государства. Есть три способа достучаться до президента:

  • Написать на сайте moskva-putinu.ru
  • Позвонить на горячую линию 8-800-200-40-40
  • Отправить SMS на короткий номер 04040.

Интересно, что буквально две недели назад, 3 декабря, свой марафон вопросов-ответов провёл глава Башкирии Радий Хабиров. Тогда разговор с жителями растянулся на четыре часа.

Прямая линия с Радием Хабировым: три способа задать вопрос главе Башкирии

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Путин Владимир Владмирович прямая линия
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