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В Чишминском районе Башкирии построят агродеревню

В Чишминском районе Башкирии построят агродеревню

14:45, 12 дек 2024

В Башкирии запускают уникальный проект — агрохолдинг «Таврос» возведет целый поселок для работников сельского хозяйства. Сто домов появятся в Чишминском районе — об этом заявил глава региона Радий Хабиров в ходе традиционного Послания Госсобранию.

Не просто дома, а полноценная инфраструктура для жизни и работы — такой подход выбрали в компании для привлечения специалистов, сообщает портал "Подслушано Чишмы". По задумке властей, этот проект должен стать образцом для других крупных агропредприятий республики.

Башкирия по словам Хабирова, не стоит на месте — регион активно развивает как животноводство, так и растениеводство. Чтобы держать высокую планку, республика делает ставку на инновации и генетику. Руководитель региона дал поручение минсельхозу включиться в университетскую программу племенных хозяйств — это поможет вывести качество продукции на новый уровень.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Чишминский район
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