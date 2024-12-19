Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
logtype

Башкирия обновила правительственную команду: кто теперь будет у руля

Башкирия обновила правительственную команду: кто теперь будет у руля

10:41, 19 дек 2024

В Уфе определились с новым составом кабмина Башкирии. Госсобрание республики дало зеленый свет команде вице-премьеров при Андрее Назарове, который сохранил пост премьер-министра.

В высшую лигу управленцев вошли восемь человек. Ключевые позиции первых замов заняли Рустам Муратов, который параллельно управляет экономическим развитием региона, и Урал Кильсенбаев.

Кресла зампредов получили: Азамат Абдрахманов — руководитель аппарата правительства, Рустем Газизов, Ирек Сагитов и Наталья Полянская, временно управляющая земельным фондом республики. Также в команду вошли Ильшат Фазрахманов, отвечающий за сельское хозяйство, и Александр Шельдяев, курирующий промышленность и инновации.

Премьер Башкирии Андрей Назаров сохранит свой пост

Читайте также:

Премьер Башкирии Андрей Назаров сохранит свой пост
Автор: Семен Подгорный
Фото: glavarb.ru
Читайте также

Новым премьер-министром правительства Башкирии стал Рустэм Марданов
Политика в Башкирии
Новым премьер-министром правительства Башкирии стал Рустэм Марданов
Рустем Газизов получит новую должность в правительстве Башкирии
Происшествия в Башкирии
Рустем Газизов получит новую должность в правительстве Башкирии
Глава Башкирии подписал указ о призывных комиссиях
Политика в Башкирии
Глава Башкирии подписал указ о призывных комиссиях
В Башкирии ЕГЭ по химии на 100 баллов написали 45 выпускников
Образование в Башкирии
В Башкирии ЕГЭ по химии на 100 баллов написали 45 выпускников


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok