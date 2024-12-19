Башкирия обновила правительственную команду: кто теперь будет у руля

10:41, 19 дек 2024

В Уфе определились с новым составом кабмина Башкирии. Госсобрание республики дало зеленый свет команде вице-премьеров при Андрее Назарове, который сохранил пост премьер-министра.

В высшую лигу управленцев вошли восемь человек. Ключевые позиции первых замов заняли Рустам Муратов, который параллельно управляет экономическим развитием региона, и Урал Кильсенбаев.

Кресла зампредов получили: Азамат Абдрахманов — руководитель аппарата правительства, Рустем Газизов, Ирек Сагитов и Наталья Полянская, временно управляющая земельным фондом республики. Также в команду вошли Ильшат Фазрахманов, отвечающий за сельское хозяйство, и Александр Шельдяев, курирующий промышленность и инновации.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: glavarb.ru