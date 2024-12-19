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Минтруда: Башкирия достигла минимального уровня безработицы

Минтруда: Башкирия достигла минимального уровня безработицы

14:47, 19 дек 2024

Башкирия, по словам Министра семьи и труда региона Ленары Ивановой, установила рекорд на рынке труда — количество безработных в регионе упало до исторического минимума. По последним данным, только 6800 жителей республики официально числятся без работы.

«Тема безработицы уходит на второй план», — заявила глава ведомства на заседании Госсобрания-Курултая.

Показатель составляет всего 1,7% от работоспособного населения региона, что полностью соответствует международным стандартам.

Местная служба занятости полностью перестроила свою работу. Теперь их главная задача — помочь работодателям найти нужных специалистов.

«Мы сконцентрировались на том, чтобы закрыть кадровый голод в экономике», — подчеркнула министр.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: занятость
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