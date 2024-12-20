Забир Габдуллин выбран главой администрации Мелеузовского района Башкирии

14:41, 20 дек 2024

В администрации Мелеузовского района Башкирии произошли серьезные изменения в руководящем составе. На пост главы муниципалитета депутаты единогласно утвердили Забира Габдуллина, ранее возглавлявшего Калтасинский район, сообщает портал "Подслушано Мелеуз".

Еще вчера Габдуллин держал интригу, объявив о своём уходе с поста главы Калтасинского района, но не раскрывая деталей нового назначения. Сегодня все точки над "i" расставлены — он официально возглавил Мелеузовский район.

Кресло руководителя района освободилось после ухода Рустэма Шамсутдинова, покинувшего пост в октябре по истечении срока полномочий. Временно обязанности главы исполнял Альберт Таймасов.

Стоит отметить, что экс-глава Шамсутдинов сейчас находится под следствием. Его подозревают в получении взятки — по данным следователей, в 2020-2022 годах он получил от строительной компании три квартиры общей стоимостью свыше 4,1 млн рублей.

Что касается нового главы, то Забир Габдуллин — выпускник БГАУ, начинал карьеру в "Калтасинской сельхозтехнике". Работал в коммунальной сфере Нефтекамска, где дорос до первого заместителя главы города. С 2020 года трудился в Калтасинском районе, сначала замглавой, а затем возглавил муниципалитет.

Ранее мы писали о том, что в Мелеузовском районе Башкирии дебошир атаковал полицейских кружкой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Мелеузовского района РБ