Глава Башкирии приехал в Москву на важную встречу
20:44, 20 дек 2024
Радий Хабиров засветился в Москве — глава Башкортостана прилетел на важнейшее заседание Госсовета под председательством Владимира Путина. Об этом сам Хабиров сообщил в соцсетях, подкрепив пост свежими фотографиями, сообщил портал "Новости Башкирии".
На повестке дня — самое важное: как поддержать российские семьи. Президент собрал глав регионов, чтобы подвести черту под Годом семьи и решить, как дальше помогать родителям с детьми.
В программе заседания — обсуждение новых мер поддержки, борьба с демографическими проблемами и продвижение семейных ценностей. Особый акцент сделают на многодетных — государство намерено поднять престиж больших семей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Хабирова
Читайте также
Образование в Башкирии
В Башкирии многодетные семьи могут вернуть половину стоимости обучения в колледже
Образование в Башкирии
В Башкирии многодетные семьи могут получить компенсацию за обучение детей в колледжах
Общество в Башкирии
В Башкортостане ввели новую поддержку родным военнослужащих СВО
Политика в Башкирии
«Разговоры неуместны»: Радий Хабиров ответил критикам