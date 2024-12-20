Глава Башкирии приехал в Москву на важную встречу

20:44, 20 дек 2024

Радий Хабиров засветился в Москве — глава Башкортостана прилетел на важнейшее заседание Госсовета под председательством Владимира Путина. Об этом сам Хабиров сообщил в соцсетях, подкрепив пост свежими фотографиями, сообщил портал "Новости Башкирии".

На повестке дня — самое важное: как поддержать российские семьи. Президент собрал глав регионов, чтобы подвести черту под Годом семьи и решить, как дальше помогать родителям с детьми.

В программе заседания — обсуждение новых мер поддержки, борьба с демографическими проблемами и продвижение семейных ценностей. Особый акцент сделают на многодетных — государство намерено поднять престиж больших семей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Хабирова