Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
logtype

Глава Башкирии приехал в Москву на важную встречу

Глава Башкирии приехал в Москву на важную встречу

20:44, 20 дек 2024

Радий Хабиров засветился в Москве — глава Башкортостана прилетел на важнейшее заседание Госсовета под председательством Владимира Путина. Об этом сам Хабиров сообщил в соцсетях, подкрепив пост свежими фотографиями, сообщил портал "Новости Башкирии".

На повестке дня — самое важное: как поддержать российские семьи. Президент собрал глав регионов, чтобы подвести черту под Годом семьи и решить, как дальше помогать родителям с детьми.

В программе заседания — обсуждение новых мер поддержки, борьба с демографическими проблемами и продвижение семейных ценностей. Особый акцент сделают на многодетных — государство намерено поднять престиж больших семей.

Каракули власти: блокнот главы Башкирии стал причиной бурного обсуждения в интернете

Читайте также:

Каракули власти: блокнот главы Башкирии стал причиной бурного обсуждения в интернете
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Хабирова
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

В Башкирии многодетные семьи могут вернуть половину стоимости обучения в колледже
Образование в Башкирии
В Башкирии многодетные семьи могут вернуть половину стоимости обучения в колледже
В Башкирии многодетные семьи могут получить компенсацию за обучение детей в колледжах
Образование в Башкирии
В Башкирии многодетные семьи могут получить компенсацию за обучение детей в колледжах
В Башкортостане ввели новую поддержку родным военнослужащих СВО
Общество в Башкирии
В Башкортостане ввели новую поддержку родным военнослужащих СВО
«Разговоры неуместны»: Радий Хабиров ответил критикам
Политика в Башкирии
«Разговоры неуместны»: Радий Хабиров ответил критикам


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok