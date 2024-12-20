Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
logtype

Глава Башкирии рассказал, как научился готовить фирменный плов

Глава Башкирии рассказал, как научился готовить фирменный плов

20:57, 20 дек 2024

В интервью Радий Хабиров неожиданно поделился армейскими воспоминаниями. Оказывается, свой фирменный рецепт плова он привёз прямо из казармы, где его наставниками стали сослуживцы из Узбекистана.

Секрет вкусного плова открылся будущему главе региона не просто так — приходилось идти на хитрости. Башкирский лидер признался, что они с товарищами специально брали на себя караулы вместо узбекских сослуживцев, чтобы те встали к плите.

Даже в условиях скромного армейского пайка удавалось соблюдать все тонкости приготовления. Хабиров особо подчеркнул главное правило: рис категорически нельзя разваривать — он должен оставаться слегка недоваренным, как говорят итальянцы, al dente.

Глава Башкирии приехал в Москву на важную встречу

Читайте также:

Глава Башкирии приехал в Москву на важную встречу
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

«Где деньги, Радий?»: глава Башкирии рассказал о повышении зарплат
Политика в Башкирии
«Где деньги, Радий?»: глава Башкирии рассказал о повышении зарплат
Правительство Башкирии подает в отставку
Политика в Башкирии
Правительство Башкирии подает в отставку
Глава Башкирии рассказал, как правильно воспитывать детей
Политика в Башкирии
Глава Башкирии рассказал, как правильно воспитывать детей
«Разговоры неуместны»: Радий Хабиров ответил критикам
Политика в Башкирии
«Разговоры неуместны»: Радий Хабиров ответил критикам


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok