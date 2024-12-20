Глава Башкирии рассказал, как научился готовить фирменный плов

20:57, 20 дек 2024

В интервью Радий Хабиров неожиданно поделился армейскими воспоминаниями. Оказывается, свой фирменный рецепт плова он привёз прямо из казармы, где его наставниками стали сослуживцы из Узбекистана.

Секрет вкусного плова открылся будущему главе региона не просто так — приходилось идти на хитрости. Башкирский лидер признался, что они с товарищами специально брали на себя караулы вместо узбекских сослуживцев, чтобы те встали к плите.

Даже в условиях скромного армейского пайка удавалось соблюдать все тонкости приготовления. Хабиров особо подчеркнул главное правило: рис категорически нельзя разваривать — он должен оставаться слегка недоваренным, как говорят итальянцы, al dente.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети