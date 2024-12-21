«Башкирия всегда рядом»: Хабиров высказался об атаке БПЛА на Казань

13:42, 21 дек 2024

В субботу утром Казань пережила серию атак беспилотников. Министерство обороны России зафиксировало три волны нападения с применением дронов самолётного типа. Удары наносились в период с 7:40 до 9:20 по разным направлениям.

Противовоздушная оборона сработала оперативно. Три беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными расчётами ПВО. Ещё три дрона удалось нейтрализовать с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

В результате нападения возгорания произошли в трёх районах татарстанской столицы — Советском, Кировском и Приволжском. Городские власти частично эвакуировали школьников.

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял решение об отмене всех массовых мероприятий в республике на выходные дни.

Глава Башкортостана Радий Хабиров выразил поддержку соседнему региону. По его словам, республика готова предоставить Татарстану всю необходимую помощь. Он подчеркнул, что нападавшие превратились в террористическую организацию, которая теперь наносит удары по мирному населению.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео