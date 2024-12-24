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Глава Башкирии уволил руководителя Госжилстройнадзора Артура Давлетшина

Глава Башкирии уволил руководителя Госжилстройнадзора Артура Давлетшина

11:46, 24 дек 2024

Артур Давлетшин больше не руководит Госжилстройнадзором Башкирии. Глава республики подписал указ об освобождении чиновника от должности и.о. председателя комитета, сообщает портал "Новости республики Башкортостан".

Давлетшин пробыл у руля ведомства чуть больше двух лет — его назначили в 2022-м. До последнего момента он работал с приставкой "и.о.".

Документ уже появился на правовом портале Башкирии.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Госжилстройнадзор Башкирии
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