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Стало известно о цели визита зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в Уфу

Стало известно о цели визита зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в Уфу

22:16, 24 дек 2024

В Башкирию прибыл заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. О целях визита высокопоставленного чиновника рассказал глава региона Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

Первым пунктом программы стал центр "Защитник". Здесь Медведев вместе с Хабировым и полпредом президента в ПФО Игорем Комаровым оценили работу пункта отбора контрактников. Особенность центра — возможность оформить все документы для службы в одном месте.

На очереди оказался Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн. В местном Центре реабилитации восстанавливаются участники спецоперации из Башкирии. Зампред Совбеза лично вручил награды военнослужащим, проходящим лечение.

Завершающим аккордом стало совещание с руководителями регионов Приволжского федерального округа. По информации пресс-службы главы республики, обсуждали вопросы набора граждан на контрактную службу.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: Уфа Дмитрий Медведев Хабиров Радий Фаритович
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