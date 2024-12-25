В Башкирии Александру Авдееву назначили и. о. председателя Госжилнадзора республики

10:37, 25 дек 2024

Кадровые перестановки в башкирском Госжилнадзоре обернулись громким делом о коррупции. Руководитель региона Радий Хабиров отправил в отставку председателя комитета Артура Давлетшина. Указ об этом появился 24 декабря, сообщает портал "Новости Уфы и Башкортостана".

Кресло главного жилищного инспектора заняла Александра Авдеева, ранее работавшая первым заместителем в ведомстве. Её назначение состоялось сразу после увольнения предшественника.

За громкой отставкой последовало задержание экс-руководителя. Следствие установило факты получения взяток в крупном и особо крупном размерах. Действовал чиновник не один — в деле фигурирует группа лиц по предварительному сговору.

В поле зрения следователей попала история со строительством распределительного центра в Благовещенске. По версии правоохранителей, Давлетшин вместе с сообщником получил 2,5 миллиона рублей от застройщиков. За эту сумму они обещали беспрепятственно выдать положительное заключение о соответствии объекта проектной документации.

Примечательно, что на посту главы Госжилнадзора Давлетшин проработал чуть больше 2 лет — с августа 2022 года.

Автор: Семен Подгорный