Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов станет вице-премьером региона

12:47, 28 дек 2024

Инсайд из Дома Республики: министр спорта Башкирии Руслан Хабибов станет вице-премьером. Такое решение озвучил глава региона Радий Хабиров на последнем в этом году оперативном совещании, сообщает портал "Свежие новости Уфы и Башкортостана".

Хабибов не просто так получил повышение — по словам Хабирова при нём в республике появились мощные спортивные объекты, а регион принял престижный форум «Россия — спортивная держава».

В новой должности экс-министр спорта будет отвечать за два министерства — спорта и соцзащиты. Остальные полномочия пропишут в отдельном указе.

Осталась формальность — кандидатуру должен одобрить Курултай.

Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/khabibovrt