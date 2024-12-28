Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов станет вице-премьером региона
12:47, 28 дек 2024
Инсайд из Дома Республики: министр спорта Башкирии Руслан Хабибов станет вице-премьером. Такое решение озвучил глава региона Радий Хабиров на последнем в этом году оперативном совещании, сообщает портал "Свежие новости Уфы и Башкортостана".
Хабибов не просто так получил повышение — по словам Хабирова при нём в республике появились мощные спортивные объекты, а регион принял престижный форум «Россия — спортивная держава».
В новой должности экс-министр спорта будет отвечать за два министерства — спорта и соцзащиты. Остальные полномочия пропишут в отдельном указе.
Осталась формальность — кандидатуру должен одобрить Курултай.
Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/khabibovrt
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