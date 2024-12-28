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Стало известно, как проведёт новогодние каникулы Глава Башкирии Радий Хабиров

Стало известно, как проведёт новогодние каникулы Глава Башкирии Радий Хабиров

13:28, 28 дек 2024

Никаких Мальдив: глава Башкирии остаётся на посту в новогодние праздники. Радий Хабиров прямо заявил об этом на оперативке в ЦУРе.

«Праздники — не повод расслабляться», — именно так можно охарактеризовать позицию главы региона.

Хабиров не только остаётся в республике, но и планирует провести серию рабочих выездов, сообщает портал "Последние новости Башкортостана на сегодня".

Руководитель региона дал чёткую установку — безопасность жителей в праздники должна быть на высшем уровне. Никаких ЧП в новогодние каникулы быть не должно.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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