Экс-полицейский возглавил управление по взаимодействию с обществом в мэрии Уфы

12:01, 13 янв 2025

Бывший сотрудник МВД Ильдус Шангареев назначен руководителем управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Уфы. Об этом в понедельник, 13 января сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В администрации башкирской столицы произошли кадровые перестановки. Ключевое управление, отвечающее за взаимодействие с гражданским обществом, обрело нового руководителя.

На эту должность назначили Ильдуса Шангареева. 40-летний уроженец Кушнаренково более двух десятилетий отдал службе в системе МВД.

За плечами нового начальника — профильное образование. Он выпускник Уфимского юридического института МВД РФ, где освоил специальность "Правоохранительная деятельность".

Примечательно, что с городской администрацией Шангареев знаком не понаслышке. В 2023 году он координировал торговую деятельность в управлении потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей мэрии.

Последняя его должность перед нынешним назначением — руководитель отдела по работе с административными органами в том же управлении, которое ему теперь предстоит возглавить.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Администрация Уфы