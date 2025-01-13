Глава Башкирии поручил усилить уборку территорий после праздников
22:33, 13 янв 2025
В Уфе на оперативном совещании в Центре управления регионом (ЦУР) глава Башкирии Радий Хабиров выступил с требованием активизировать работу по благоустройству территорий после новогодних праздников.
"Праздники позади — пора браться за дело", — именно так можно охарактеризовать главный посыл Хабирова к руководителям муниципалитетов.
Глава региона призвал удвоить усилия по наведению порядка во дворах и на тротуарах, несмотря на капризы погоды.
По оценке руководителя республики, новогодние каникулы прошли без серьёзных происшествий. В ближайшей повестке правительства также значится решение вопроса с безнадзорными животными.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ТГ-канал Хабирова
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