Глава Башкирии поручил усилить уборку территорий после праздников

22:33, 13 янв 2025

В Уфе на оперативном совещании в Центре управления регионом (ЦУР) глава Башкирии Радий Хабиров выступил с требованием активизировать работу по благоустройству территорий после новогодних праздников.

"Праздники позади — пора браться за дело", — именно так можно охарактеризовать главный посыл Хабирова к руководителям муниципалитетов.

Глава региона призвал удвоить усилия по наведению порядка во дворах и на тротуарах, несмотря на капризы погоды.

По оценке руководителя республики, новогодние каникулы прошли без серьёзных происшествий. В ближайшей повестке правительства также значится решение вопроса с безнадзорными животными.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ТГ-канал Хабирова