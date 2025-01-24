Радий Хабиров назначил нового министра транспорта Башкирии

17:07, 24 янв 2025

Глава Башкирии подписал указ о назначении нового министра транспорта республики. Сегодня, 24 января, этот пост официально заняла Любовь Минакова.

Экс-и.о. министра транспорта Башкирии Любовь Минакова окончательно закрепилась в кресле руководителя ведомства. Радий Хабиров подписал указ о её назначении — теперь уже без приставки "и.о.".

43-летняя чиновница — северянка по рождению. Появилась на свет в Анадыре, но судьба занесла в Питер — там она получила корочку экономиста в местном "политехе".

До министерского кресла Минакова набивала руку в транспортных компаниях и госструктурах. В апреле 2022-го примерила на себя роль замминистра транспорта Башкирии, а в мае прошлого года временно возглавила ведомство.

Теперь временное стало постоянным — Любовь Викторовна будет рулить транспортной отраслью республики уже на полных правах. В её послужном списке — серьёзный опыт в дорожной сфере и управлении транспортом.

Автор: Семен Подгорный