Мэр Уфы высказался о своих политических амбициях
16:10, 06 фев 2025
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, во время пресс-конференции, прокомментировал вопрос о возможности занять пост главы Башкирии. Мэр подчеркнул удовлетворенность текущей работой и тесное сотрудничество с действующим руководителем региона.
Мэр столицы Башкирии отметил эффективность совместной работы с главой республики Радием Хабировым. По словам Мавлиева, благодаря поддержке регионального руководства в городе успешно реализуются проекты по благоустройству парков и ремонту дорог.
Ратмир Мавлиев напомнил, что начал работу в республике по приглашению Радия Хабирова, когда в 29 лет возглавил Нефтекамск. До этого он занимал должность в администрации Альметьевска (Татарстан).
Справка. Ратмир Мавлиев возглавляет администрацию Уфы с октября 2021 года. До назначения на пост мэра столицы Башкирии руководил администрацией города Нефтекамска.