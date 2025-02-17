В Башкирии произошли новые назначения в руководстве районов

14:45, 17 фев 2025

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о серии кадровых перестановок в руководстве районов республики на оперативном совещании в ЦУР 17 февраля.

В правительстве Башкирии произвели значительные кадровые изменения. Забир Габдуллин, ранее возглавлявший Калтасинский район, назначен главой Мелеузовского района, где долгое время оставалась незанятой руководящая должность. Его место в Калтасинском районе занял Семён Цедилкин — решение об этом назначении приняли 14 февраля на заседании районного Совета.

Изменения затронули и столицу республики. Демский район Уфы получил нового руководителя — им стал Иван Иванов, ранее занимавший должность первого заместителя главы администрации Ленинского района города.

Хабиров поздравил всех назначенных руководителей, пожелав им успехов на новых должностях. По его словам, эти перестановки укрепят управленческую команду республики.

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Автор: Семен Подгорный