Участникам СВО хотят выдавать максимальное пособие по безработице без справок

10:43, 19 фев 2025

Депутаты Госсобрания – Курултая Башкирии готовят законопроект об упрощении получения пособий по безработице для участников СВО. Об этом сообщил спикер регионального парламента Константин Толкачев.

Сейчас вернувшиеся со службы бойцы сталкиваются с бюрократической волокитой. Чтобы встать на биржу труда и получать нормальное пособие, им нужна справка о доходах из Минобороны. Из-за огромного потока обращений ждать документы приходится неделями, а то и месяцами. Всё это время военнослужащие вынуждены перебиваться минимальными выплатами.

Башкирские законодатели предлагают радикально упростить процедуру. По их задумке, участники СВО смогут получать максимальное пособие по безработице без предъявления каких-либо справок. Причём срок выплат увеличат в два раза — с полугода до года.

Инициатива оформлена в виде поправок в закон "О содействии занятости населения". Она распространяется на всех участников спецоперации — мобилизованных, добровольцев и контрактников.

"Это усилит социальные гарантии для тех, кто защищал интересы страны, и поможет им быстрее адаптироваться к мирной жизни", — подчеркнул Константин Толкачев.

В ближайшее время законопроект направят на рассмотрение в Государственную Думу.

Автор: Семен Подгорный