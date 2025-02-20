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Глава Башкирии признался, кем хотел стать до 10 класса

Глава Башкирии признался, кем хотел стать до 10 класса

21:15, 20 фев 2025

Глава Башкортостана Радий Хабиров признался участникам сборов в парке «Патриот», что его карьерный путь мог сложиться совершенно иначе. До 10 класса будущий руководитель региона грезил о карьере биолога и изучении фауны.

Судьба сделала крутой поворот: после неудачной попытки поступить в транспортный вуз в столице, Хабиров отправился в армию. Именно там, пройдя армейскую закалку, он переосмыслил свой путь. Выбор пал на юриспруденцию — и не прогадал. На последнем курсе способного студента заприметили и предложили остаться в аспирантуре.

«Главное в жизни — найти своё призвание и любимого человека», — подчеркнул Хабиров, делясь опытом с молодёжью. По его словам, только осознанный подход к выбору профессии приводит к настоящему успеху.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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