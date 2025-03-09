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35-летняя уроженка Туймазов стала замминистра экологии Башкирии

35-летняя уроженка Туймазов стала замминистра экологии Башкирии

10:49, 09 мар 2025

В правительстве Башкортостана очередное кадровое назначение. 35-летняя Инна Антонова получила кресло заместителя министра природопользования и экологии республики. Соответствующее распоряжение уже подписано премьер-министром Андреем Назаровым.

Новоиспечённый замминистра — выпускница УГАТУ по специальности "стандартизация и сертификация", позже получила образование в Башкирской академии госслужбы. Свой путь в профессии Антонова начала в Центре стандартизации и метрологии. Последние три года руководила отделом по организации обращения с отходами в том же ведомстве, куда теперь пошла на повышение.

В Башкирии произошли новые назначения в руководстве районов

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Автор: Семен Подгорный
Фото: телеграм-канал минэкологии РБ
Теги: назначение
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