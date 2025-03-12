Радий Хабиров озвучил приятную новость для пенсионеров

09:57, 12 мар 2025

Башкирия продолжает развивать дружественные отношения с Беларусью, охватывая всё больше сфер взаимодействия. Глава республики Радий Хабиров в интервью «Интерфаксу» рассказал о важнейших инициативах и перспективах, намеченных на 2025 год.

Одним из ключевых проектов станет программа «Башкирско-белорусское долголетие». Она позволит ещё 1,5 тысячи жителей Башкирии посетить Беларусь в рамках культурного и туристического обмена. По словам Хабирова, с момента запуска этой инициативы братскую страну уже успели посетить около 3,5 тысячи человек.

Радий Хабиров отметил, что партнёрские отношения между Башкирией и Беларусью выходят за рамки делового сотрудничества. «Мы всегда подчеркиваем, что это настоящая братская связь. Беларусь для нас — главный внешнеэкономический партнёр, который с каждым годом становится всё ближе», — заявил глава региона.

Дополнением к долгосрочной программе станет запуск «Школьного туризма», который организуют уже в марте. Для реализации проекта открываются два авиарейса между Уфой и Минском. Также в планах на ближайшее время — открытие Генерального консульства Республики Беларусь в Уфе.

Кроме того, стороны подписали дорожную карту по созданию российско-белорусского инвестиционного кластера. Совместные проекты охватят промышленность, социальные и культурные сферы. Белорусская продукция, особенно продовольственные товары, стабильно пользуется популярностью среди жителей Башкортостана.

Автор: Семен Подгорный