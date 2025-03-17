Радий Хабиров потребовал ускорить весеннюю уборку в Уфе: "Будьте амбициознее!"

16:18, 17 мар 2025

Глава Башкортостана Радий Хабиров на правительственном совещании распорядился начать в Уфе досрочную весеннюю уборку. По его словам, столицу республики необходимо очистить не к традиционному 1 мая, а уже к 1 апреля.

"Я недавно был в Москве — там уже всё убрано", — заявил руководитель региона, призывая уфимских чиновников к решительным действиям. Хабиров признал особенности местного климата, но подчеркнул, что весна в этом году наступила раньше обычного.

Радий Фаритович потребовал незамедлительно выводить уборочную технику и организовывать субботники. "Будьте амбициознее!" — таков был главный посыл главы республики городским властям.

Читайте также: Радий Хабиров озвучил приятную новость для пенсионеров

Автор: Семен Подгорный