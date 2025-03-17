Радий Хабиров потребовал ускорить весеннюю уборку в Уфе: "Будьте амбициознее!"
16:18, 17 мар 2025
Глава Башкортостана Радий Хабиров на правительственном совещании распорядился начать в Уфе досрочную весеннюю уборку. По его словам, столицу республики необходимо очистить не к традиционному 1 мая, а уже к 1 апреля.
"Я недавно был в Москве — там уже всё убрано", — заявил руководитель региона, призывая уфимских чиновников к решительным действиям. Хабиров признал особенности местного климата, но подчеркнул, что весна в этом году наступила раньше обычного.
Радий Фаритович потребовал незамедлительно выводить уборочную технику и организовывать субботники. "Будьте амбициознее!" — таков был главный посыл главы республики городским властям.
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Автор: Семен Подгорный
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