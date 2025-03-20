В Башкирии удвоили выплаты пострадавшим от стихии
14:16, 20 мар 2025
Власти Башкирии пересмотрели систему помощи жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Теперь владельцы домов, пострадавших от природных катаклизмов, получат вдвое больше денег — 10 тысяч рублей вместо прежних пяти.
Изменения коснулись и погорельцев. Если раньше на семью выделяли фиксированную сумму, то теперь каждый собственник получит по 5 тысяч рублей пропорционально своей доле в жилье. Об этом говорится в обновленном положении о выплатах материальной помощи гражданам республики, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС Башкирии
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