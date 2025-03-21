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«Хрупкая, но сильная девушка-боец»: Хабиров встретился с Мизулиной

«Хрупкая, но сильная девушка-боец»: Хабиров встретился с Мизулиной

14:34, 21 мар 2025

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с директором Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной в Уфе. Информация об этом появилась в личном аккаунте руководителя региона в соцсетях.

В публикации Хабиров охарактеризовал Мизулину как «хрупкую, но сильную девушку-бойца», ведущую борьбу в цифровом пространстве — интернете и социальных сетях.

По словам главы республики, при всех преимуществах социальных медиа они также таят в себе серьезные угрозы. Он указал на распространение противозаконных материалов, дезинформации и активность мошенников в сетевом пространстве.

Руководитель Башкирии считает ключевой миссией Мизулиной и ее коллег обнаружение подобных опасностей, выявление нарушителей и содействие их привлечению к ответственности. Кроме того, Хабиров отметил важность просветительской работы среди молодежи о потенциальных рисках информационной среды.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Хабирова
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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