Азат Хакимов стал врио главы администрации Белорецкого района Башкирии

14:09, 24 мар 2025

Азат Хакимов назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Белорецкого района Башкирии. Информацию об этом озвучил глава республики Радий Хабиров на правительственном оперативном совещании, прошедшем сегодня в Центре управления республикой.

По словам Хабирова, решение о назначении Хакимова принято Советом муниципального района. Глава Башкирии подчеркнул богатый управленческий опыт нового руководителя, отметив его предыдущую должность — первого заместителя главы администрации Октябрьского района Уфы. Также было упомянуто о соответствующем образовании Хакимова.

Обращаясь к новому и.о. главы, Хабиров пожелал ему успехов и отметил, что жители Белорецкого района нуждаются в компетентном руководстве и уважительном отношении. Также он упомянул о существующих в районе проектах и значительных проблемах, требующих решения.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/oktyabrsky_district